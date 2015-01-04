Отбить Крым у России хотят только 18% украинцев - опрос

Необходимость отвоевать Крым и вернуть его в состав Украины поддерживают только 18,5 жителей страны.

Таковы результаты опроса, проведенного КМИС по заказу ZN.UA.

Наиболее популярная версия среди опрошенных – "Крым для Украины потерян навсегда", ее поддерживают 23,5% украинцев.

Добровольное возвращение полуострова в состав Украины считают вероятным 21,1% респондентов. При этом они подчеркнули, что возврат будет реальным только в случае превращения Украины в развитое, экономически привлекательное государство.

В экономические и политические потрясения России, как способ вернуть Крым, верят всего 16% граждан страны.

Напомним, после новогоднего обращения главы государства, произнесенного на крымскотатарском языке, лидер Меджлиса Мустафа Джемилев рассказал о невероятном эффекте этого поздравления.