Порошенко рассказал о военной помощи Канады: скоро в Украину прибудет еще два самолета

Вся военная помощь от иностранных партнеров поступает вовремя и в соответствии с договоренностями.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе совещания с главами силовых ведомств, передает 5 канал.

Также глава государства заверил, что военные, призванные в ходе четвертой волны мобилизации, будут иметь все необходимое.

"То, что нам обещали наши партнеры из Литвы – по вооружению – мы уже получили. Получили первую партию теплой одежды, берцев, оснащение из Канады – и сейчас ждем еще два самолета. Получили партию-конвой из Польши, и других наших партнеров", - отметил Порошенко.

"То есть все те договоренности, которые мы достигли за последний месяц – они все вписываются в четкий график обеспечения. Чтобы у нас военнослужащий, мобилизованный, имел возможность быть одетым, обеспеченным, иметь бронежилет и все прочее", - отметил глава государства.

Напомним, во время визита во Львов Порошенко передал военнослужащим около 100 единиц военной техники и вооружения. Фото смотрите здесь.