Возле трассы Бахмутка замечены десантники России, маскируются под боевиков

На Луганщине в районе Бахмутской трассы (соединяет Северодонецк и Лисичанск с Луганском) было замечено передвижение ротной тактической группы российских ВДВ.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что ротная тактическая группа десантников укомплектована контрактниками, замаскированными под боевиков.

Между тем, по данным военного эксперта, "в районе н.п. Первомайск и по направлению к н.п. Новоташковка наблюдается концентрация живой силы и техники российско-террористических войск".

"Переброска сил и средств осуществляется скрытно, техника подтягивается небольшими партиями, живая сила также передвигается небольшими группами", - добавил Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что ночь на 5 января в зоне АТО на Донбассе прошла спокойно, однако вечером боевики провоцировали силовиков, открывая огонь по их позициям.