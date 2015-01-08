На въезде в Харьков появятся дополнительные блокпосты

В первом квартале 2015 года в Харькове будут оборудованы дополнительные оборонительные сооружения и блокпосты.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Игорь Балута, передает УНИАН.

"В первом квартале этого года, проведена рекогносцировка, мы будем делать дополнительные оборонительные сооружения в северной части города", - сказал он.

Также Балута подчеркнул, что в районе Пятихатки и на Северной Салтовке, где нет метрополитена, будут приведены в надлежащее состояние бомбоубежища, чтобы граждане имели возможность укрыться в случае артиллерийского обстрела.

Губернатор также добавил, что блокпосты вокруг Харькова будут переоборудованы.

Балута отметил, что сегодня вокруг Харькова функционируют шесть блокпостов. По его словам, сведенный волонтерами седьмой блокпост в поселке Циркуны Харьковского района начнет функционировать с 7 января.

Председатель ОГА отметил, что на север от Харькова нужно организовать еще один блокпост.

По словам Балуты, милиция будет особо обращать внимание на автомобили, которые будут объезжать блокпосты второстепенными дорогами. Он добавил, что также вокруг опор мостов через реки также будут установлены защитные сооружения.

Комментируя реализацию проекта "Стена", он также заявил, что на сегодняшний день на украинско-российской границе в соответствии с нормами проекта оборудованы только 4,5 км.

"Стена выполнена в том виде, в котором она должна быть, на 4,5 км. Это не только ров. Эти 4,5 км, выполненные вместе с забором, так, как это должно быть", - сказал он.

Председатель ОГА добавил, что частично работы проведены на 62 км границы, работы по возведению всех инженерных сооружений на границе в Харьковской области финансировались за счет областного бюджета.