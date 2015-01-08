Впервые опубликована карта разграничения сторон на Донбассе

Впервые с момента подписания четырехстороннего Минского соглашения была опубликована карта "разграничения сторон", принятая на этой встрече.

Об этом сообщает InformNapalm.

Как известно, представители Украины, России, ОБСЕ, а также террористических группировок ЛНР и ДНР 9 сентября в столице Беларуси подписали меморандум, который был призван принести мир на Донбасс.

Вскоре после встречи был опубликован сам документ, подписанный сторонами, однако карта разграничения, которая является одним из приложений к соглашению, так и не появилась в открытом доступе.

По словам журналистов, карту "на условиях полной анонимности" передал источник из окружения главаря ЛНР Игоря Плотницкого и бывшего главы фракции Партии регионов Александра Ефремова.

На карте стоят отметки о сторонах, с которыми был согласован этот документ. Среди них фигурирует и Плотницкий, представители украинской стороны, а также мониторинговой группы ОБСЕ.

Стоит отметить, что карта впервые появилась в открытом доступе, хотя не является секретом ни для одной из сторон конфликта. Как рассказали журналисты, "она представляет скорее историческую ценность, хотя и до сих пор актуальна, так как до сегодняшнего дня нигде не было представлено более менее четкой и подробной информации о действующем положении сторон".

Карта в большем разрешении доступна по ссылке.

Также представители сайта подчеркнули, что, по их данным, "шаткое перемирие на Донбассе вскоре будет окончено. Это следует из активной подготовки боевиков, совместно с силами ВС России, к решающему броску. По одним прогнозам его анонсируют на 15 января или даже раньше, по другим – весной этого года. В любом случае, пока не началась активная фаза боевых действий со смещением фронтов карта разграничения остается актуальной".

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