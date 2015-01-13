"Киборг" о ситуации в аэропорту Донецка: потеряна часть территории, нужно отбивать

"Киборг" рассказал, что боевики отбили часть нового терминала донецкого аэропорта.
Боец 80-й аэромобильной бригады, которая сейчас защищает Донецкий аэропорт, рассказал о положении дел в самой горячей точке Донбасса.
Об этом сообщает Hromadske.TV.
"Территория потеряна, там нужно конкретно отвоевывать и закрепляться на тех позициях, где сейчас стоят россияне: старый терминал, церковь и другие позиции", - рассказал он.
Также боец подчеркнул, что сегодня боевикам удалось захватить старый терминал и до трети территории нового.
По его словам, два украинских поста в новом терминале разрушены танками, еще один пост подорвали сами украинцы, чтобы создать баррикады и защититься от обстрелов.
Между тем, приказа отбивать потерянные посты от командования пока не поступало.
Также он добавил, что сегодня на ротацию в аэропорт бойцы прорывались с боем, а прохода через блокпост российских войск больше не будет.
Напомним, сегодня на протяжении всего дня в донецком аэропорту идут ожесточенные бои.