Порошенко сравнил расстрел в Париже и трагедию под Волновахой: опубликовано видео

Президент Украины Петр Порошенко сравнил расстрел редакции в Париже и трагедию под Волновахой, где боевики расстреляли автобус с мирными жителями.

Об этом говорится в видео-обращении главы государства.

"Сегодняшняя страшная трагедия под Волновахой относится к таким событиям, которые даже по строгим меркам нынешних времен отличаются своей жестокостью. От которых холодеет душа". - сказал он.

Порошенко отметил, что террористы умышленно убили ни в чем не повинных мирных граждан, среди них – и четырнадцатилетнюю девочку.

"Эти смерти – на совести объединенной дээнэровско-элэнэровской банды и тех, кто за ней стоит, с чьих рук она кормится; кто ее вооружает, дрессирует и вдохновляет на кровавые преступления. А наши воины способны дать достойный отпор. И те, кто сегодня опять штурмовал донецкий аэропорт, почувствовали это на собственных шкурах", - заявил он.

Глава государства также подчеркнул, что Украина готова защищать свою землю.

"С сентября прошлого года, за время пока нам удалось приостановить активные боевые действия, мы нарастили мышцы. Еженедельно передаем в войска сотни единиц оружия и военной техники, как новой, так и отремонтированной", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что завтра подпишет указ об очередной волне мобилизации, и добавил, что будут усилены ограничения на передвижение через линию, за которой находятся подконтрольные боевикам районы Донбасса.

"Массовый расстрел людей в Париже и Волновахе – это события из одного и того же порядка. Цивилизованный мир должен сплотиться в борьбе с терроризмом", - добавил он.

Порошенко заверил, что надеется – уже в четверг Европарламент призовет руководство Евросоюза включить так называемые ДНР и ЛНР в список террористических организаций.

"Я выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших от рук террористов. Призываю весь мир к солидарности с Украиной, а всех украинцев – к единству перед угрозой, которой является агрессия против нашей страны и террористические атаки", - добавил он.

Напомним, сегодня на украинском блокпосту под Волновахой боевики расстреляли из "Градов" автобус, в котором находились мирные жители, в основном - женщины.