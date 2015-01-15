Донецкий аэропорт: главарь ДНР требует захватить уже сегодня, идет ожесточенный бой

Главарь ДНР Александр Захарченко поставил перед боевиками задачу уже сегодня, 15 января, захватить донецкий аэропорт, на территории которого сейчас идет ожесточенный бой.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Как стало известно из достоверных источников, Захарченко поставил задание своим бандитам сегодня взять донецкий аэропорт. Ему о ходе событий докладывают ежечасно", - сообщили в штабе.

Кроме того, в пресс-центре АТО добавили, что к аэропорту подтягивают подразделения "Абхаза".

Также сообщается, что террористы планируют грандиозную информационную провокацию, и готовятся штурмовать наши позиции, прикрываясь миссией ОБСЕ.

"Будут идти со стороны диспетчерской башни … прикрываясь миссией ОБСЕ, зная, что наши, в отличие от боевиков, огонь по мирным жителям и международным организациям никогда не ведут", - добавили в штабе.

В настоящий момент боевики, после артиллерийского обстрела, начали штурм нового терминала донецкого аэропорта.

"В данный момент террористами ведется обстрел нового терминала донецкого аэропорта. Бандиты вплотную подошли к нашим позициям, идет бой", - говорится в сообщении.

При этом террористам известно, что с минуты на минуту в аэропорт должна прибыть миссия наблюдателей ОБСЕ.

"Ожидается, что террористы со стороны нового терминала собираются обстрелять международную миссию, чтобы обвинить в этом преступлении украинскую сторону", - добавили в штабе.

Напомним, предыдущие штурмы территории аэропорта проходили 13 января и 14 января, причем обстрелы шли настолько интенсивно, что рухнула диспетчерская вышка, расположенная возле взлетно-посадочной полосы.