В штабе АТО ответили главарю ДНР о захвате аэропорта: "Бреше, як худий Сірко"

Пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко опроверг заявление главаря самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко о том, что боевики почти захватили Донецкий аэропорт.

Об этом передает УНИАН.

Лысенко таким образом прокомментировал заявление Захарченко, что 95% нового терминала находятся под контролем боевиков и российских наемников, и они якобы осуществляют "зачистку" аэропорта от украинских войск.

"О лидере боевиков, орудующих в Донбассе, классик сказал: " Бреше, як худий сірко на місяць". Он (Захарченко) еще вчера сообщал, что взяли аэропорт, уже все нормально, а сегодня они готовы его освобождать. Это непоследовательно и нелогично", - отметил Лысенко.

Напомним, ранее сообщалось, что главарь ДНР Александр Захарченко поставил перед боевиками задачу уже сегодня, 15 января, захватить донецкий аэропорт, на территории которого сейчас идет ожесточенный бой.

Подробнее о ситуации вокруг донецкого аэропорта читайте в спецтеме "Главреда".