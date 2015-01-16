Боевики прислали "казачков" восстанавливать "разваленный фронт" под Еленовкой

В районе н.п.Еленовка Донецкой области командование террористов и российских военных принимает срочные меры по восстановлению "линии фронта".

Об этом сообщает народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В частности, в данный район переброшены из Петровского района Донецка дополнительные подразделения боевиков (в основном остатки подразделений российских "казаков" и подразделения формирований ДНР, ранее действовавшие в Донецке).

Переброска сил и средств осуществлялась под прикрытием артиллерийского огня (по версии группы ИС, трагедия под Волновахой – следствие попытки задержать или воспрепятствовать возможному продвижению украинских войск севернее села Степное в сторону Еленовки до прибытия пополнения)", - отмечает Тымчук.

Как сообщал ранее эксперт, в результате массового дезертирства и бегства подразделений террористов, "фронт" боевиков в данном районе был "провален".

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