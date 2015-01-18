Эксперт: Россия технически готова к вторжению в Украину, а политически - нет

Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр заявил, что в ближайшее время Россия, скорее всего, не решится на военное вторжение в Украину.

Об этом он сообщил в эфире "Подробностей недели", пишет "Обозреватель".

"Решение о прямом вторжении в ближайшее время, скорее всего, принято не будет", - отметил Фельгенгауэр.

"Военно-технически Россия готова, а вот политически нет. Но какая ситуация будет к лету - сейчас сказать нельзя", - добавил эксперт.

В то же время он сообщил, что "в военном смысле Украина слабее". "И не только по количеству, но и пока что по качеству", - подчеркнул Фельгенгауэр.

Напомним, ранее главный редактор издания "ОстроВ", координатора Комитета патриотических сил Донбасса Сергей Гармаш заявил, что конфликт на востоке Украины может быть решен только военный путем.