Под аэропортом Донецка отбили танковую атаку, продолжаются бои и обстрелы

Украинские защитники села Пески – ключевого пункта для снабжения "киборгов" в донецком аэропорту – отбили фланговую атаку танков противника.

Об этом в своем Facebook сообщил волонтер Юрий Бирюков.

"Ситуация около донецкого аэропорта – Пески. Много вопросов, поэтому позвонил знакомым туда.

1) Был фланговый проход танков, отбили.

2) Пески весь день очень плотно кроют "Градами" - да, это у нас над головой туда и летало весь день.

3) Про окружение Песок речь не идет, там есть множество дорог", - сообщил он.

Также советник Порошенко отметил, что люди продолжают возмущаться ситуацией на Донбассе.

"Реально, я уже не понимаю. Когда мы стояли на месте – все возмущались стоянием на месте. Теперь мы начали двигаться – опять все не слава Богу. Напоминаю, это не салочки и не игра в "Зарницу". Тут бои, тут убивают. И чем больше будет двигаться - тем больше будут убивать", - добавил он.

Бирюков подчеркнул, что самый главный итог дня для него – "про реальную цель и план сегодняшних мероприятий так никто и не узнал. И о том, куда и кто пошел на "работу". А это самое главное, элемент внезапности был немаловажен. Аэропорт Донецка, при всей его моральной гипер-значимости, был сегодня не главной целью".

"И нет, я не буду говорить. И нет, я не открыл тайные замыслы – бои в тех местах уже начались.

И надо постепенно учиться тому, что выход бойцов в прямой эфир, обсуждение куда и кому надо идти в наступление – это детский сад.

Будет очень тяжело и очень больно. И многие погибнут, а еще больше парней будут ранены. Увы.

Но мы победим", - заявил Бирюков.

Напомним, после нескольких дней ожесточенных боев за донецкий аэропорт глава государства отдал приказ атаковать позиции боевиков в этом районе.