Под Донецком партизаны "отработали" склад боеприпасов: горело и взрывалось целый час

Украинские партизаны, которые "отработали" склады техники и боеприпасов под Донецком, рассказали подробности своей атаки.

Так, в период "с 16:00 до 18:00 донецкие партизаны плодотворно поработали с артой 72-й бригады. Отработали склад боеприпасов и базу техники оккупантов, расположенных на базе АТП Докучаевска", - сообщил Александр Гладкий.

"Со слов партизан, склады и техника ("Грады", САУ, танки) рвались в течение часа, часть техники с выключенными фарами, врассыпную по щелям пряталась, часть сбежала в Еленовку", - добавил он.

Сейчас украинская разведка пытается уточнить потери оккупантов.

Ранее эту информацию подтвердил и другой пользователь, Игорь Савчук.

"АТП в Докучаевске, на которой базировалась техника сепаров (танки, САУ, "Грады") и личный состав, уничтожена нашей артиллерией. По свидетельству очевидцев, такого еще не было! 100 взрывов в минуту! Рванул боекомплект! Уцелевшие несколько танков с потушенными фарами, разделившись, сваливают в сторону Еленовки!", - сообщил он.

Позже Савчук добавил, что после уничтожения сепаратистской базы "уцелевшая техника открыла огонь по жилым домам в самом Докучаевске".

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, в результате ракетно-артиллерийского удара по базам российских "отпускников" в Докучаевске были уничтожены 36 "добровольцев", более 60 россиян получили ранения.