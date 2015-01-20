Эксперт об угрозе новых санкций Европы: для России это будет катастрофой

Если Европейский Союз не сможет повлиять на Россию, которая развязала агрессию против Украины, дипломатическим путем и применит новые санкции, это станет катастрофой для РФ, а сама Европа даже не заметит ответного эмбарго.

Об этом политический аналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду".

"Другие инструменты влияния ЕС на Россию, помимо санкций, – это дипломатия. А дипломатия – это угрозы санкциями, причем не угроза их ввести сейчас и сегодня, а санкции "на горизонте". В марте пройдет саммит ЕС, который будет пересматривать политику санкций. Он может пересмотреть ее в том числе в сторону усиления", - говорит эксперт.

По его словам, с одной стороны, сейчас ЕС подает довольно жесткие сигналы через Европарламент, а с другой – сами государства ЕС в основном едины в своей позиции, но к активным действиям пока не готовы. "Так что все решится в ближайшие два месяца", - считает политаналитик.

"Сейчас ЕС свободен в своих действиях. Введение очередных санкций для России в нынешних условиях будет катастрофой, а для Евросоюза это ничего не будет значить. Потому что экономика России сейчас в десять раз меньше экономики Европы. Для ЕС введение элементов эмбарго, отключение России от SWIFT – это мелочи, которые европейцы даже не заметят. А для России это может оказаться экономической катастрофой. Потому, думаю, Россия сейчас будет склонна учитывать европейскую позицию", - подытожил Палий.

Напомним, высокий представитель ЕС по международной политике и безопасности Федерика Могерини заявила, что в Европе не видят оснований для смягчения санкций против России, ведь ситуация на Донбассе ухудшилась.

Напомним, что эксперт по международным вопросам Тарас Чорновил в комментарии "Главреду" заявил: отношение Европы к России ухудшается на глазах, но для Путина это ничего не значит.

Больше мнений экспертов: "Как Европа может надавить на Россию, кроме санкций".