"Киборги" продолжают зачистку аэропорта в Донецке

В штабе АТО рассказали о продолжающихся боях в районе донецкого аэропорта.
Украинские военные продолжают зачистку территории донецкого аэропорта от боевиков.
Об этом сообщили в пресс-центре АТО.
"Противник пытается оказывать сопротивление, но наши защитники выполняют поставленные задания", - подчеркнули в штабе.
Также в пресс-центре отметили, что боевики продолжают обстрелы близлежащих поселков.
"Незаконные вооруженные формирования не прекращают обстрелов передовых позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Пески, Авдеевка, Веселое, Гранитное, Опытное и Тоненькое", - говорится в сообщении.
Украинские артиллеристы ведут ответный огонь, подавляя огневые точки боевиков за исключением тех случаев, когда боевики устанавливают свои огневые средства в жилых кварталах города.
Напомним, ранее советник главы государства заявил, что сегодня в плен боевиков попали восемь защитников аэропорта.