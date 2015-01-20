"Киборги" продолжают зачистку аэропорта в Донецке

Украинские военные продолжают зачистку территории донецкого аэропорта от боевиков.

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

"Противник пытается оказывать сопротивление, но наши защитники выполняют поставленные задания", - подчеркнули в штабе.

Также в пресс-центре отметили, что боевики продолжают обстрелы близлежащих поселков.

"Незаконные вооруженные формирования не прекращают обстрелов передовых позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Пески, Авдеевка, Веселое, Гранитное, Опытное и Тоненькое", - говорится в сообщении.

Украинские артиллеристы ведут ответный огонь, подавляя огневые точки боевиков за исключением тех случаев, когда боевики устанавливают свои огневые средства в жилых кварталах города.

Напомним, ранее советник главы государства заявил, что сегодня в плен боевиков попали восемь защитников аэропорта.