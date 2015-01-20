Россия перебросила к границе Украины еще три группы войск: опубликовано видео очевидцев

Россия перебросила к границе Украины еще три батальонно-тактические группы мотострелков и артиллерийский дивизион.

Об этом на срочном брифинге сообщил спикер АТО Андрей Лысенко, передает УНИАН.

"По данным разведки, зафиксирован подход еще трех батальонно-тактических групп мотострелков РФ кукраинско-российской границе в районе населенного пункта Куйбышево, Каменск-Шахтинский и Матвеев-Курган, а также один артиллерийский дивизион в районе населенного пункта Веселый", - отметил он.

Тем временем, недалеко от границы с Украиной российский водитель снял на видео колонну военной техники, которая идет на Донбасс.

Напомним, ранее стало известно об ожесточенных боях на Бахмутской трассе в Луганской области, где российские войска пошли в атаку на украинские позиции.