Семенченко: в район 29 блокпоста боевики стянули более 50 единиц бронетехники

Ситуация в районе 29-го блокпоста на Бахмутской трассе в Луганской области остается напряженной – террористы подтянули более 50 единиц бронетехники.

Об этом сообщил нардеп Семен Семенченко в своем Facebook.

"В районе 29 блокпоста сосредоточена бронетехника оккупационных войск, по данным разведки, более 50 единиц (беспрепятственно прошли из Луганска прошлой ночью), - сообщил он.

Кроме того, он заявил, что на украинской территории "работают кочующие минометы противника".

"Вчера по блокпостам отработали всем, чем можно, сегодня стрельба эпизодическая. Ждем. Армия, Нацгвардия, батальон "Донбасс". Как комбат – нахожусь с хлопцами, мы готовы к отражению удара", - добавил депутат.

Напомним, как сообщал "Главред", вчера в Луганской области шли ожесточенные бои на бахмутской трассе – у 31-го и 29-го блокпостов.

К вечеру украинские военные отступили с 31-го блокпоста на подготовленные позиции, но продолжали оборонять 29-й блокпост.