Силы АТО контролируют ситуацию в районе 29 и 31 блокпостов: артиллеристы бьют по боевикам

Ситуация в районе 29-го и 31-го блокпостов на Бахмутке в Луганской области контролируется силами антитеррористической операции.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"По состоянию на 13.30 ситуация в районе 29 и 31 блокпоста контролируется силами АТО. Украинские военные остановили наступление боевиков. Для обеспечения безопасности личного состава осуществлен маневр силами и огнем", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что подразделения, выполнявшие задание на 31-м блокпосту, вышли на определенные позиции в районе опорного пункта. Артиллерийские подразделения сил АТО ведут огонь по огневым точкам боевиков.

По информации спикера СНБО, украинские военные продолжают бои за возвращение 31-го блокпоста.

"Наступление боевиков и российских войск на Луганщине в районе 29-го и 31-го блокпостов ВСУ на Бахмутской трассе остановлено. Во время боя силы АТО отошли от 31-го блокпоста к опорному пункту и, получив подкрепление и боеприпасы, продолжают вести бой, чтобы восстановить свои позиции и выбить оттуда противника", - сказал Лысенко.

Напомним, ранее в штабе АТО отметили, что украинские военные остановили наступление российских войск в районе 29-го и 31-го блокпостов на Бахмутке.

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