У Порошенко рассказали о бое за донецкий аэропорт: комбат "киборгов" попал в плен

Во время эвакуации защитников донецкого аэропорта (за стойкость их называют "киборгами") в плен к боевикам попал комбат "киборгов", сообщил советник Президента П.Порошенко Юрий Бирюков.

Об этом он написал в Facebook.

"ДАП был и остается линией фронта. Он был линией фронта все эти месяцы, так оно есть и сейчас. Руины нового терминала мы за последние 6 суток так и не смогли взять под контроль, а парни на первом этаже... Киборги... Но увы, они из плоти и крови - позавчера наступил предел, а дальше...

Не пишите о том, что их забыли там и бросили - вы этим оскорбляете тех, кто начиная с субботы раз за разом пытался к ним пробиться и был ранен. Или погиб. Или взят в плен. Не дело и не задача комбата идти на эвакуацию, но он пошел - там были его люди. И сейчас он в плену.

Я очень и очень надеюсь, что бумажных генералов наконец-то уберут. То, что происходило там начиная с субботы я смогу когда-то описать, наверное. Но лучше – дам свидетельские показания", написал Бирюков.

Напомним, ранее сообщалось, что в донецком аэропорту "киборги" контролируют часть зданий, бои продолжаются.