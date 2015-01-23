Савченко о ситуации на Донбассе: сердце обливается кровью

Арестованная в России украинская летчица и нардеп Надежда Савченко уже 41 день голодает и по телевизору видит ситуацию на востоке Украины.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал ее адвокат Николай Полозов.

"Был у Надежды в тюрьме. Она продолжает голодовку уже 41 день и прекращать не намерена. Сегодня ей вновь ставили капельницу", - отметил он.

По словам защитника, врач украинки сказал, что дольше 40 дней никто в тюрьме голодовку не держал. "Обычно после двух недель отправляют на стационар выводить", - уточнил Полозов.

"Надежда сказала, что видит по телевизору ситуацию на востоке Украины. Сердце обливается кровью, что не может ничем помочь, сидя в тюрьме", - написал защитник нардепа.

Напомним, ранее адвокаты украинки сообщали, что Надежда Савченко за время голодовки похудела на 10 кг.

Украинская летчица была арестована в России после похищения на Донбассе. Она обвиняется в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК. На время следствия украинка арестована до 13 февраля 2015 года. Стоит обратить внимание, что все обвинения Савченко категорически отвергает.