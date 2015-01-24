Немцов о "параде" пленных украинских военных в Донецке: это преступление

Российский оппозиционер Борис Немцов прокомментировал затеянный боевиками так называемой ДНР в Донецке "парад" пленных украинских военных, назвав его преступлением.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"На что рассчитывают сепаратисты, второй раз устраивающие позорные и унизительные "парады" украинских военнопленных с требованием встать на колени и покаяться?", - отметил политик.

По его мнению, "всем понятно, что такое унижение есть не просто гнусность, но и преступление".

"Врага можно ненавидеть, но нельзя унижать. Именно поэтому была принята Женевская Конвенция 49 года об обращении с военнопленными, которую захарченки и их покровители подло нарушают", - добавил Немцов.

При этом оппозиционер подчеркнул, что "когда с пленными сепаратистами будут также обращаться, никто не удивится".

Напомним, ранее Борис Немцов выразил мнение, что победителей в войне на Донбассе не будет ни в Украине, ни в России.