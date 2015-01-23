Боевики пытаются занять стратегические позиции, а РФ скапливает свои войска на Донбассе: карта зоны АТО

За минувшие сутки ситуация в зоне антитеррористической операции характеризовалась жестким противостоянием между российскими войсками, террористическими группировками и подразделениями сил АТО. Боевики пытаются занять стратегически выгодные позиции для дальнейших военных операций. Россия продолжает усиливать свой военный контингент на Донбассе

Об этом заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его информации, на ключевых оперативных направлениях происходит замена группировок боевиков на военнослужащих ВС РФ, общая численность которых на подконтрольных боевикам территориях достигла самого высокого уровня с начала конфликта на Донбассе - более 9 тыс. военнослужащих", - сообщил Лысенко.

Также, по инофрмации спикера, "командование ВС РФ обеспечивает постоянное поступление в район боевых действий живой силы и военной техники, усиленной средствами ПВО, системами связи, разведки и РЭБ. Через неконтролируемые участки российско-украинской границы в большом количестве завозятся боеприпасы - около 30-40 грузовиков каждые сутки. С этой целью, а также для обеспечения постоянной ротации российских военных к границе с нашим государством передислоцируются отдельные подразделения ВС РФ, в том числе 20-й гвардейской армии Западного военного округа ВС РФ (ее штаб находится в Нижегородской области).

Боевики так называемых ДНР и ЛНР обстреливали позиции сил АТО во всех направлениях, используя артиллерию, минометы, танки и установки "Град", - говорится в сообщении.

Ранее Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, в зоне АТО на Донбассе боевики переходят к активным наступательным операциям, но ВСУ и Нацгвардия контролируют ситуацию