Евродепутат назвал политику России лицемерной: готовится к большей агрессии в Украине

Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский прокомментировал результаты прошедшей в Германии встречи глав МИД в "нормандском формате" по Донбассу, заявив, что РФ пытается выиграть время, чтобы подготовиться к дальнейшей агрессии.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на данные Европейской народной партии.

"На фоне заявлений о доброй воле Кремля мы являемся свидетелями позорной эскалации вторжения и расширения присутствия российских войск и современного вооружения в Украине, на Донбассе", - отметил он.

По его мнению, "такая лицемерная политика должна быть решительно отвергнута и может рассматриваться лишь как попытки Кремля в обход своих обязательств в соответствии с минским соглашением подготовиться к большей агрессии".

"Она также направлена на дальнейшее повышение давления на Украину и Запад относительно неприемлемых конституционных уступок, которые подрывают единство украинского государства, под прикрытием того, что ошибочно называют мирными переговорами", - считает Сариуш-Вольский.

"Если Россия хочет быть серьезной в вопросе мира, она должна реализовать минские соглашения", - подчеркнул евродепутат.

Напомним, ранее волонтер сообщества "Армия SOS", блогер Юрий Касьянов прокомментировал конфликт на Донбассе, заявив, что президент РФ Владимир Путин пытается уничтожить армию Украины.