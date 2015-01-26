Порошенко рассказал о "гуманитарной" помощи из России: оружие и топливо для танков

Жителям Донбасса нужна настоящая гуманитарная помощь, а не так называемая "помощь" от России с оружием и топливом для танков для боевиков, заявил Президент Украины Петр Порошенко перед встречей с европейским комиссаром по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом.

Об этом сообщает телеканал 24.

"Сотни тысяч украинцев в зоне конфликта нуждаются в настоящей гуманитарной помощи, а не той квази-помощи, которую уже в 12-й раз незаконно собирается переправить на Донбасс РФ и которая состоит из топлива для танков и оружия для террористов", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия готовит провокацию с "гумконвоем": ищет повод для вторжения в Украину.