Эксперт назвал вероятную цель обстрела Мариуполя: обернулся для Москвы не очень хорошо

Российский военный обозреватель и аналитик Павел Фельгенгауэр прокомментировал обстрел Мариуполя, заявив, что таким образом Россия могла хотеть склонить Украину к прямым переговорам с боевиками.

Об этом пишет Новое Время.

"Обстрел Мариуполя повлечет за собой серьезные последствия для всех сторон конфликта - как экономические, так и политические, но большого военного наступления, полноценной эскалации пока не просматривается", - отметил он.

"По-видимому, Россия не готова к этому - ни политически, ни материально. Поэтому военные действия в данном случае - одна из форм давления на Киев", - добавил эксперт.

По его мнению, РФ "стремится сменить политику украинских властей, а в идеале сменить и саму власть".

"Но на то, чтобы взять Мариуполь, или провести масштабное наступление у так называемых "ополченцев" недостаточно сил, а решения о начале массированного российского вторжения с использованием авиации, сейчас явно нет", - подчеркнул Фельгенгауэр.

"Атака на Мариуполь являлась скорее попыткой давления, вряд ли она была продиктована реальным стремлением захватить город. Понятно, что местным "вождям ополчения" хотелось бы взять Мариуполь, но в Москве, скорее всего, в этом не видят смысла. Обстрелом хотели вызвать панику, и в какой-то мере это удалось", - сказал аналитик.

"… вероятно, целью обстрелов Мариуполя являлось склонить Киев к прямым переговорам с ДНР и ЛНР. Кроме того, Москва хочет, чтобы нынешняя коалиция была ликвидирована", - сообщил он.

"На деле же обстрел Мариуполя обернулся для Москвы не очень хорошо, и у России сейчас возникли серьезные проблемы с Западом. Отсюда предположение, что уже после обстрела в Москве дали отмашку, чтобы "ополченцы" больше туда не лезли", - отметил Фельгенгауэр.

Напомним, ранее российский оппозиционер Борис Немцов заявил, что за обстрел Мариуполя президент России Владимир Путин должен отвечать в Гаагском трибунале.