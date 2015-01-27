В Европарламенте призвали ЕС усилить санкции против России, а Украину обеспечить вооружением

Депутаты-члены комитета по иностранным делам Европейского парламента призывают страны Евросоюза ужесточить санкции в отношении России, а для Украины сделать то, что делает Россия для сепаратистов - поставлять оборудование, чтобы украинцы могли себя защищать.

Такие предложения прозвучали 26 января в Брюсселе во время заседания Комитета Европарламента, на котором обсуждалось ухудшение ситуации на востоке Украины, пишет УНИАН.

В частности, глава делегации ЕП в Комитете ассоциации Украина-ЕС Андрей Пленкович (европейские народники) отметил, что заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которое пройдет в этот четверг, 29 января, будет иметь возможность "послать сильный сигнал Москве, установив ограничительные меры, потому что есть четкая связь между военной наступательной активностью поддерживаемых Россией сепаратистов с политикой Москвы .Я считаю, что в следующий четверг мы должны провести дискуссию относительно проведения первого заседания Комитета ассоциации, которое пройдет в Брюсселе", - добавил он.

Чарльс Теннок (консерватор) назвал обстрел Мариуполя "террористической атакой" и "преступлением войны". "ЕС сейчас должен последовать примеру США и увеличить режим санкций, запретить доступ к SWIFT - это будет очень сильным сигналом Москве, что они больше не могут иметь дело с нашей банковской системой, но это разделит государства-члены", - сказал политик.

Теннок призвал государства-члены НАТО и ЕС "делать то, что делает Россия - поставлять оборудование украинским вооруженным силам с тем, чтобы они могли защищать себя от российской агрессии".

Депутат Яцек Сариуш-Вольский (европейские народники) раскритиковал заявления с призывами к России "использовать свое влияние на своих собственных террористов".

"Это наивно и контрпродуктивно. Это - продолжение российской пропаганды, и мы должны это прекратить. Нам нужно больше санкций за больше войны, нам нужны переговоры в Женевском формате, а не нормандском, мы должны поставлять (военное оборудование) - или НАТО, или отдельные государства, чтобы украинцы могли защищаться. Если нет, то Россия пойдет дальше к Крыму и в Приднестровье, Луганская и Донецкая республики должны быть признаны террористическими организациями", - заявил он.

Депутат Пятрас Ауштрявичюс (либерал) отметил, что то, что произошло в Мариуполе, "еще раз доказало, что Москва не останавливается". "Если мы считаем, что для России должно быть больше санкций, Россия думает по-другому. Я цитирую: "Постепенно снять все санкции за то, чтобы не взяли Киев". Они угрожают взять Киев, если мы не отменим даже уже существующие санкции. У нас есть мораль и политические обязательства перейти от санкций к бойкоту", - призвал политик.

Аушрявичюс отметил, что если Россию не остановить экономическими санкциями, надо бойкотировать международные спортивные мероприятия. "Наш принцип должен быть - больше-больше - больше санкций", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Запад может отключить Россию от системы SWIFT из-за военной агрессии в Украине.