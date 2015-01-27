Украина временно закрыла воздушные пункты пропуска через госграницу на Донбассе

Украина временно закрыла воздушные пункты пропуска через государственную границу и пункт контроля, которые расположены в Луганской и Донецкой областях.

Это закреплено распоряжением Кабинета министров Украины №50-р от 21 января 20125 года, пишет Интерфакс-Украина.

Согласно документу, закрыты воздушные международные круглосуточные пассажирско-грузовые пункты пропуска Донецк и Луганск.

Помимо этого, распоряжением временно закрыт железнодорожный международный круглосуточный пункт контроля Иловайск Донецкой области.

Министерству иностранных дел поручено довести до сведения дипломатических представительств иностранных государств в Украине, а также дипломатических представительств и консульских учреждений Украины информацию о временном закрытии пунктов пропуска и пункта контроля.

Администрации Государственной пограничной службы после устранения обстоятельств, которые привели к временному закрытию пунктов пропуска и пункта контроля, поручено внести на рассмотрение Кабинета министров предложения относительно возобновления деятельности в таких пунктах пропуска и пункте контроля.

Как сообщалось, в Минобороны Украины сообщали, что за последние сутки, с 26 на 27 января в ходе боевых действий на Донбассе уничтожены помимо наземной военной техники один самолет Л-39, два самолета АН-2, один ЯК-52, два самолета ЯК-50 и четыре вертолета МИ-24 противника.