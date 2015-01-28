Под Докучаевском украинские военные из засады уничтожили два минометных расчета боевиков

В районе Докучаевска Донецкой области передовая мобильная группа одного из подразделений украинских войск из засады уничтожила два миномётных расчёта противника во время выдвижения последних на заранее оборудованную огневую позицию.

Об этом сообщает народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

В районе пос.Сигнальное Донецкой области отмечается переброска порядка 20 единиц бронетехники противника (из них как минимум 5 танков), в рамках "стабилизации участка Еленовка – Докучаевск", где два дня назад совершила рейд мобильная группа украинских войск.

Напомним, 27 января группа "Информационное Сопротивление" сообщала, что украинские артиллеристы заставили российские войска и боевиков оставить свои позиции и отойти на северо-восток от Еленовки.

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