Бойцы "Азова" обратились к Путину: добро пожаловать в ад, опубликовано видео

Защитники Мариуполя, бойцы полка специального назначения "Азов", обратились к президенту РФ Владимиру Путину: "Добро пожаловать в ад".

Соответствующее видео выложено на странице полка в Facebook.

"Мы, бойцы полка" Азов "хорошо знаем - боевики рано или поздно попытаются нанести мощный удар по Мариуполю с целью захвата этой территории Украины. Мы готовы, мы ждем террористов, которые будут пытаться атаковать. Мы встретим их и устроим АД. Бо Україна понад усе", - говорится в обращении.

Напомним, первый вице-спикер Рады Андрей Парубий заявил, что очередной план наступления Путина сорвали силовики.

видео: Полк "Азов"