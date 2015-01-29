В Углегорск прорвались танки и пехота боевиков, в городе идет жестокий бой - волонтер

По оперативной информации с переднего края, боевики сумели прорвать оборону под Углегорском со стороны Горловки, на дебальцевском плацдарме.

Об этом в своем Facebook сообщил известный волонтер Алексей Мочанов.

"Только что, информация с передка: враг работает "Градами" по центру Попасной, легло возле железнодорожной больницы, накрыло частный сектор", - сообщил он.

Кроме того, волонтер добавил, что враг сумел прорвать оборону со стороны Горловки.

"Одновременно со стороны Горловки враг ворвался в Углегорск (бывшая Хацапетовка), через наш блокпост за переездом. В центр города вошли их танки и пехота. Есть потери с обеих сторон, идёт бой, пацаны у нас в Углегорске серьёзные, но им нужна помощь", - сказал он.

Мочанов добавил, что уже передал всю необходимую информацию в Генштаб, Минобороны, МВД и Администрацию Президента к Верховному главнокомандующему.

"Обещают, что резерв уже мчит, все команды даны, часть уже вошла в бой. Сейчас там рубится "Свитязь". Я немного очкую, но спокоен за Фацыка и пацанов. Командир там – огонь. Главное чтобы хватило противотанковых средств. Жечь чужие самовары пацаны умеют, два уже припарковали. На капиталку. + +", - резюмировал волонтер.

В свою очередь, другой пользователь соцсети Alex N Alex Noyt со ссылкой на свои источники рассказал, что в Углегорске шли танковые дуэли и артиллерийские перестрелки прямой наводкой.



Тем временем, пользователи соцсетей сообщают, что в городе по-прежнему продолжаются бои, а "помощь ВСУ на подходе. Танки орков в городе медленно но уверенно уничтожаются".