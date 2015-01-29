Боевики при поддержке танков атаковали наши позиции в районе Углегорска: бои продолжаются

29 января по состоянию на 14.00 ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной. Сейчас идет бой под Углегорском. Наемники при поддержке танков и пехоты атаковали наши позиции.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на своей странице в Facebook.

По оперативной информации центра, около 9.00 утра, после того как боевики 5 раз обстреляли Углегорск, наемники при поддержке танков и пехоты атаковали наши позиции в районе данного населенного пункта. В настоящий момент там продолжается бой. Также населенные пункты Дебальцево и Горское подверглись огню террористов из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.

Также, начиная с 6 утра из артиллерии и минометов террористы обстреляли Попасную, Юнокомунаровск, Дебальцево, Никишино, Горское, Ольховатку. Дважды боевики вели огонь по Санжаровке.

Кроме этого отмечается, что на луганском направлении бандиты из стрелкового оружия, артиллерии и минометов поливали огнем Нижнее, Счастье, Крымское. Также в Счастье обстреляли теплоэлектростанцию. На Донецком направлении, из вражеских минометов и артиллерии были обстреляны Опытное, Марьинка, Водяное, Пески, Тарамчук, Новотроицкое, из "Градов" обстрелян населенный пункт Горняк.

Как сообщал Главред, о ситуации под Углегорском сообщал волонтер Алексей Мочанов.

Ранее в СНБО отмечали, что террористы под Дебальцево потеряли десятки единиц военной техники и сотни боевиков. Там уже сложилась ситуация, что некому окружать. Террористы даже оставляют отдельные позиции и готовятся к нашему контрнаступлению.