В Крыму арестован замглавы Меджлиса: ему грозит до 10 лет тюрьмы

В Крыму задержан один из лидеров общественной организации Меджлис крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз. Его подозревают в организации массовых беспорядков.

Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, пишет Интерфакс.

29 января Киевский районный суд Симферополя избрал для заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 февраля.

Как сообщает Крым. Реалии, самопровозглашенная прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская поддержала ходатайство следователя об избрании в отношении Чийгоза меры пресечения в виде заключения под стражу.

По ее словам, "Ахтему Чийгозу инкриминируется статья 212 часть 1 УК РФ ("организация массовых беспорядков") и по ней грозит заключение под стражу сроком до 10 лет". Также Чийгозу инкриминируется смерть двух человек, которые погибли в результате действий митингующих 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента.

"Ахтем Чийгоз обвиняется в тяжком преступлении. Это статья 212 Уголовного кодекса Российской Федерации. И, как последствие данного преступления, есть две жертвы – две смерти, а также есть пострадавшие с различной степенью телесных повреждений", – заявила она.

По версии следствия, 26 февраля 2014 года у здания Верховной рады Крыма во время проведения демонстрации представителей Меджлиса крымско-татарского народа неустановленные лица стали призывать присутствующих крымских татар к неподчинению законным требованиям представителей власти и к применению насилия.

"Они также стали призывать и своим примером противоправного поведения побуждать собравшихся к совершению вышеуказанных действий, что привело к возникновению массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием в отношении представителей движения "Русское единство" и самообороны республики Крым, повреждением и уничтожением имущества", - сказал Маркин.

По его словам, поддавшись призывам, крымские татары устроили беспорядки и применили физическую силу к представителям "Русского единства" и самообороны Крыма. После этого они прорвались в здание Верховной рады Крыма, где повредили имущество. Ущерб оценивается более чем в 600 тысяч рублей.

26 февраля 2014 года у здания Верховной рады Крыма состоялась демонстрация, в которой приняли участие пророссийские организации Крыма и представители крымско-татарского народа. В ходе митинга возникли массовые беспорядки, которые привели к столкновениям между его участниками. Более 30 человек обратились за медицинской помощью. Два человека в ходе митинга погибли - один из них скончался в результате сердечного приступа, другой был затоптан толпой.

Ахтем Зейтуллайович Чийгоз (род. 14 декабря 1964, Булунгур, СССР) – украинский крымскотатарский политик, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа (с 2008 года), председатель Бархчисарайского регионального меджлиса, депутат Бахчисарайского районного совета.

видео: ua.krymr.com