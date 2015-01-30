Боевики продолжают обстреливать силовиков в Донецком, Луганском и Мариупольском направлениях

Ситуация в зоне антитеррористической операции остается сложной. Начиная с 18.00, 29 января, в направлении Дебальцево, из минометов террористы дважды обстреляли Чернухино, четыре раза Дебальцево, а также Попасную. Также Дебальцево 5 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град".

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на своей странице в Facebook.

Из артиллерии, минометов, а также противотанковых управляемых ракет на Луганском направлении бандиты четыре раза вели огонь по Крымскому, Счастью, Ольхово. Из БМ-21 "Град" обстреляли Счастье.

В направлении Донецка артиллерия противника обстреливала наши позиции в районе поселков Тарамчук, Песок, Николаевки и Новотроицкого. Кроме того террористы стреляли по мирным населенным пунктам. Из артиллерии и реактивных систем залпового огня противник наносил удары по Песках, а из минометов по Красногоровке.

На Мариупольском направлении, из артиллерии и минометов боевики наносили удары по Павлополю, и дважды обстреляли Чермалык.

Наши военные уверенно стоят на своих позициях, нанося противнику удары и подавляя огневые точки артиллерии и минометов террористических группировок, говорится в сообщении.

Напомним, ранее военный эксперт, нардеп Дмитрий Тымчук отмечал, что боевики активно обстреливают передовые позиции украинских войск и восточные пригороды Мариуполя.