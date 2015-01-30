США должны ответить на угрозу России в Украине – Киссинджер

США должны ответить на непосредственную угрозу, которую Россия представляет для других стран, особенно для Украины.

Об этом сказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в выступлении в комитете по делам вооруженных сил Сената США, пишет "Радио Свобода".

По его словам, кризис в Украине является одним из крупнейших со времен Второй мировой войны.

"Россия отрицает стратегическую ориентацию стран, которые некогда были ее сателлитами. Запад заинтересован в том, чтобы отстоять независимость и жизнеспособность этих стран", – сказал он.

Однако по многим другим вопросам, например, по вопросу борьбы с исламским экстремизмом, интересы России и США могут совпадать.

"Поэтому перед нами стоит двойная задача: мы должны ответить на непосредственную угрозу, которую Россия представляет на границах с этим странами, особенно в Украине, но мы при этом должны определить контекст для роли, которую Россия может играть в международных отношениях в долгосрочном плане", – отметил он.

Киссинджер призвал к взвешенному подходу к конфликту на востоке Украины, особенно в ходе рассмотрения вопроса о военной привлечении к нему США. Ведь, по его словам речь идет о территории, расположенные всего в пятистах километрах от Москвы, и любые военные шаги могут иметь серьезные последствия для мировой безопасности в целом.

Напомним, ранее американский политолог Збигнев Бжезинский отмечал, что если бы не санкции Евросоюза и США, Россия была бы полностью свободна ликвидировать независимость Украины и угрожать другим государствам Европы,особенно странам Балтии.