Главарь ЛНР шантажирует Украину: снимете блокаду - прекратим огонь

Главарь боевиков ЛНР Игорь Плотницкий потребовал от Украины взять на содержание ДНР и ЛНР.

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном на одном из террористических сайтов, передает Lb.ua.

По его словам, главное требование, после исполнения которого боевики будут согласны на мирные переговоры, - снятие Украиной экономической блокады.

"В первую очередь это снятие экономической блокады полностью. Чтобы снять эту так называемую блокаду достаточно отменить всего 3 решения СНБО. Только после этого мы будем разговаривать о режиме тишины, о прекращении ведения огня, о разграничительной линии – как она должна проходить, где", - заявил бандитский главарь.

Напомним, ранее командир добровольцев "Азова" Андрей Билецкий заявил, что Украина не должна вести переговоров с боевиками, которые одержали несколько локальных побед.