На дебальцевском плацдарме идут жестокие бои - штаб АТО

В районе Дебальцево продолжаются ожесточенные бои – террористы пытаются окружить наши войска, но все их атаки отбиваются украинскими войсками.

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

В частности, боевики атаковали наших военных в районе Миуса и Чернухино.

"По состоянию на 18.00 30 января ситуация в зоне АТО остается крайне напряженной. Террористы продолжают обстреливать позиции сил АТО и населенные пункты", - говорится в сообщении.

"На Дебальцевском направлении из артиллерии и минометов преступники в который раз обстреляли Попасную, Чернухино, Редкодуб, Миус, Санжаровку, Катериновку, Луганское, Мироновский, Лозовое. Пять раз огонь велся по Дебальцево. Огнем самоходных артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня бандиты наносили удары по Дебальцево, Светлодарску, Углегорску, Лозовому и Санжаровке. Противник атаковал позиции сил АТО в районе населенных пунктов Миус и Чернухино", - сообщили в штабе.

Также в пресс-центре отметили, что "на Луганском направлении из танков и противотанковых управляемых ракет террористы вели огонь по позициям сил АТО в районе Крымского и Счастья. По последнему нанесли огневой удар также из БМ-21 "Град".

Вражеские минометы и артиллерия трижды обстреливала Крымское и Горное.

Тем временем, в Углегорске продолжаются ожесточенные бои. Бандам ДНР удалось захватить отдельные районы города.

"Сложной остается ситуация в Углегорске. Боевики не прекращают обстреливать позиции сил АТО и окраины города, подвергая угрозе жизнь мирных граждан", - говорится в сообщении.

"Сейчас в этом населенном пункте продолжаются ожесточенные бои. Информация о полном захвате города террористами не подтверждается. На данное время боевики контролируют лишь отдельные районы", - добавляет штаб АТО.

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