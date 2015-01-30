Уличные бои в Углегорске: опубликовано видео

В Углегорске продолжаются ожесточенные уличные бои за контроль над основанием Дебальцевского котла.

В Сети опубликовано видео этих сражений, снятое операторами 24 канала".

Стоит отметить, что сражение за город ведется уже второй день - боевики прорвали украинский блокпост утром 29 января, но были уничтожены уже в городе.

Напомним, ранее военный эксперт Константин Машовец отметил, что бои ночью немного утихнут, а утром продолжатся с новой силой.

Кроме того, аналитик считает, что количество боевиков, участвовавших в атаке на Углегорск показало, что они не собирались "задерживаться" в этом городе.

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