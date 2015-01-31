За сутки на Донбассе погибли 15 украинских воинов - штаб АТО

За минувшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе погибли 15 украинских военных, 33 получили ранения.

Об этом сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко, передает УНИАН.

"За последние сутки 15 украинских военнослужащих погибли, 33 – получили ранения", - сказал он.

По его словам, ситуация в зоне АТО остается сложной, по всей линии разграничения идут обстрелы позиций украинских войск, разведка боем с целью оттягивания резервов сил АТО.

Лысенко отметил, что наиболее напряженной остается ситуация в районе Углегорска – террористы пытаются захватить город и занять выгодные позиции для дальнейшего продвижения в направлении Дебальцево для его окружения.

Также сохраняется опасность наступления боевиков на Мариуполь.

Кроме того, Лысенко сообщил, что, по данным разведки, продолжается передислокация новых подразделений ВС России в зоне конфликта.

Также российские военнослужащие заменяют боевиков на передовых позициях. Для переправки военной техники и боеприпасов Россия активно использует неконтролируемые украинской стороной КПП в районе населенных пунктов Успенка и Дмитриевка.

"В связи с постоянными обстрелами из "Градов" района н.п. Гнутовое Донецкой области вчера временно был приостановлен пропуск транспортных средств на этом участке", - отметил Лысенко.

Напомним, ранее в пресс-службе батальона "Донбасс" заявили о начале освобождения Углегорска.