Боевики никак не угомонятся, силовики наносят им существенные потери

Ночь на воскресенье, 1 февраля, в зоне АТО на Донбассе прошла тревожно, боевики постоянно обстреливали из тяжелого вооружения позиции силовиков и населенные пункты.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что силовики уверенно удерживают свои позиции, каждый раз нанося террористам существенные потери.

"На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и БМ-21 "Град" было обстреляно Счастье, из артиллерии дважды - Крымское, Трехизбенка и Станица Луганская", - отмечается в сообщении.

На Донецком направлении из "Градов" были обстреляны населенные пункты Петровское, Новокалиново, Николаевка. Обратим внимание, что последний также подвергся минометной атаке.

"Из минометов и "Градов" враг трижды обстрелял Пески, а из артиллерии - Водяное и Невельское", - добавили в штабе АТО.

На Дебальцевском направлении вражеский минометный огонь велся по Троицкому. Из артиллерии и минометов боевики стреляли по Миусу, Чернухино, а из БМ-21 "Град" преступники вели огонь по городу Дебальцево.

"На Мариупольском направлении из артиллерии террористы обстреляли Виноградное, из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" вели огонь по населенному пункту Заря", - сообщили силовики.

"Пренебрегая жизнью мирных жителей, бандиты не прекращают коварно обстреливать Пески, Счастье, Новокалиново, применяя при этом минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня", - резюмировали в пресс-центре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области "казаки" постоянно штурмуют поселок Чернухино, а недалеко от него артиллерия сил АТО уничтожила колонну их техники.