ЕС может снять санкции с окружения Януковича: Украина не предъявила подозрения

Евросоюз может снять санкции с ряда украинских чиновников времен Януковича в связи с тем, что украинские правоохранители не предъявили им подозрения, сообщил депутат Сергей Лещенко со ссылкой на свои источники.

Об это он написал в Facebook.

"Сигнал из Евросоюза: санкции снимают с экс-главы СБУ Якименко, Алексея Азарова, Виктора Януковича-младшего, Дмитрия Табачника, Елены Лукаш и Сергея Клюева. Чтобы санкции не сняли, Украина должна была предъявить подозрения этим лицам за экономические преступления", - написал он.

"Меня в этом списке больше всего шокирует Клюев-младший - на него было оформлено Межигорье, главное вещественное доказательство в экономических преступлених Януковича. Клюев ходит в парламент, как ни в чем не бывало", - добавил Лещенко.

"По словам источников, для сохранения санкций против Клюева надо хотя бы внести в парламент представление о снятии с него депутатской неприкосновенности. Которого нет", - сообщил парламентарий.

Напомним, ранее в ГПУ рассказали о расследованиях против Януковича: "светит" пожизненное.