В Донецке боевики наращивают ударные группы: пригнали 25 танков, 85 ББМ и 3 тыс. "штыков"

В Донецке террористы также наращивают свои ударные тактические группы, действующие в районах, прилегающих к "линии фронта".

Об этом сообщает нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По информации эксперта, за сутки отмечается прибытие живой силы на 20 крытых грузовиках, а также 11 единиц бронированной техники (включая 1 танк).

"Общая численность группировки российско-террористических войск, сосредоточенной в этом районе, превышает 3 тыс. чел., которые распределены по нескольким тактическим группам, а также составляют "внутренний гарнизон" Донецка.

Также в составе группировки, сосредоточенной в районе н.п.Донецк, в общем порядка 25 танков (сосредоточены в нескольких ударных группах, растянутых на довольно протяжённом участке в северной и западной частях города), порядка 85 ББМ и три группы артиллерийской поддержки", - пишет Тымчук.

Напомним, 3 февраля блогер Олег Ярчук рассказал о новой атаке партизан в Донецке, которые разгромили базу по ремонту российской военной техники и сожгли склад горючего. Уничтожены пять "отпускников" из РФ, еще 12 получили ранения

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