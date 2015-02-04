Западные СМИ рассказали, как Порошенко добился от Путина прекратить наступление на Донбассе

4 февраля 2015, 12:51

Президент пригрозил обнародовать данные жетонов российских солдат.

Путин, Лукашенко и Порошенко

Чтобы склонить президента РФ Владимира Путина к заключению мирного соглашения, украинский Президент Петр Порошенко пригрозил в конце августа 2014 г. опубликовать в Сети информацию с сотен армейских жетонов российских солдат, взятых в плен или убитых в Украине.

Об этом пишет Financial Times во второй статье серии "Битва за Украину", перевод которой публикуют российские "Ведомости".

Порошенко срочно требовалось остановить наступление противостоящих украинской армии сил, а для того, чтобы договориться о прекращении огня, ему был нужен Путин, отмечает FT. Действовать приходилось быстро: по словам западного дипломата, украинский Президент боялся, что "в два дня потеряет [свой пост]", если не добьется победы или мира. Поэтому Порошенко позвонил Путину и заявил: если боевые действия не будут прекращены, Киев выложит в Интернет армейские жетоны российских солдат, а также свяжется с их матерями и женами, чтобы рассказать, где они находятся.

Эту историю Порошенко впоследствии рассказывал нескольким высокопоставленным западным чиновникам, хотя российские представители ее не подтверждают. Некоторые считают это своего рода показной храбростью со стороны Порошенко, которому срочно нужно было спасти страну, указывает британское издание.

Путин согласился на предложение Порошенко о встрече, и она состоялась 26 августа в Минске. В ней также участвовали три представителя Еврокомиссии и президенты Казахстана и Беларуси. "Это была одна из самых сюрреалистичных встреч, которые у меня когда-либо были", — описывает ее один из присутствовавших. Американский чиновник описал ее как "бар для международной дипломатии из "Звездных войн".

Официальным предлогом для встречи стало обсуждение вопроса о том, возможно ли совместить экономическую ассоциацию Украины с ЕС, предполагавшую постепенное снижение или отмену импортных пошлин на многие товары, с деятельностью Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.

Когда президенты Украины и России остались наедине, Порошенко сразу потребовал, чтобы российские войска ушли с Украины, рассказал FT чиновник, присутствовавший на встрече в Минске. Путин снова заявил, что их там нет и добавил с угрозой: если бы он действительно хотел напасть, в его распоряжении есть 1,2 млн солдат с самым современным оружием в мире, и они могут быть в Киеве через два дня — или в Таллине, Вильнюсе, Риге и Будапеште, во всех столицах стран ЕС и НАТО. Несмотря на это, Порошенко изложил свой мирный план. Если Путину он не нравится, заявил Порошенко, пусть предложит свои идеи.

Бои на востоке Украины в последующие дни усилились, а Порошенко и Путин продолжали обсуждать ситуацию по телефону. Оба находились под давлением: Порошенко спешил остановить продвижение войск, противостоящих украинской армии, в России же стали появляться сообщения о захоронении тел убитых в Украине солдат, что делало угрозу Порошенко опубликовать данные об армейских жетонах более убедительной.

3 сентября президенты договорились о рамочном соглашении о прекращении огня.

5 сентября представители Киева, Москвы и самопровозглашенных Донецкой и Луганской "республик" подписали соглашение о прекращении огня. Порошенко также заявил, что Киев готов сделать шаги по децентрализации власти в некоторых районах Донбасса и Луганской области, предоставив им экономическую свободу с соблюдением культурных традиций национальных меньшинств. При этом Президент подчеркнул: мирный план основан на территориальной целостности Украины.

Однако надежды на то, что минские договоренности позволят перевести конфликт из военного в мирное русло, не оправдались, отмечает FT. Боестолкновения продолжались. Киеву не был возвращен контроль над российско-украинской границей, как предполагало соглашение, и через нее сепаратистам продолжает поставляться военная техника. Попытки Меркель и других западных лидеров убедить Путина исполнять соглашение, успехом не увенчались.

Активизация сепаратистов ДНР и ЛНР в последнее время снова заставила западных политиков гадать, каковы же мотивы Путина, заключает FT. Хочет ли он принудить Запад к переговорам по более широкому кругу вопросов, таких как гарантии, что Украина не вступит в НАТО? Или он хочет создать "замороженный конфликт", чтобы постоянно дестабилизировать правительство в Киеве?

Провал попыток урегулировать конфликт дипломатическим путем даже заставил западных политиков задуматься о том, что Путин, возможно, просто не хочет его урегулировать. После долгих месяцев переговоров с российским президентом Меркель пришла к неутешительному заключению, сказал FT бывший германский посол: "Может, он не заинтересован в восстановлении порядка. Может, советники говорят ему, что России будет лучше в мире, в котором порядка нет".

Напомним, ранее сообщалось, что Путин на встрече с Меркель предложил Украине "чеченский вариант": подкупить Донбасс автономией и деньгами.

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