В Макеевке и Енакиево наемники наращивают ударные группы: перебросили 18 танков, 42 бронемашины

В районе н.п.Макеевка Донецкой области боевики разворачивают две батальонные тактические группы (БТГ). В район Енакиево и Горловки террористы перебрасывают батальон российских наемников, которые маскируются "под ополчение"

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"Фиксируется переброска в район севернее Енакиево, на юго-восточные окраины Горловки, с южных рубежей пехотного усиления российско-террористических войск численностью до батальона (в основном – российские наемники, замаскированные "под ополчение"). Пополнение доставляется автотранспортом, ожидается прибытие бронетехники для данного подразделения", - пишет эксперт.

"В районе н.п.Макеевка отмечается развёртывание двух батальонных тактических групп (БТГ) противника. Одна БТГ укомплектована российскими военнослужащими (маскируемыми "под ополчение"), вторая, хуже вооруженная и оснащенная (развёрнута на северных и северо-восточных окраинах города) – местными боевиками.

Всего в составе двух БТГ 18 танков, 42 ББМ (БТР, БМП и МТ-ЛБ), порядка 30 единиц автотранспорта. "Российской" БТГ придана батарея РСЗО (6 установок) и батарея 122-мм гаубиц Д-30 (6 орудий)", - отмечает Тымчук.

Ранее Тымчук сообщал, что в районе Дебальцевского плацдарма украинская артиллерия нанесла ряд упреждающих ударов по местам сосредоточения резервов российских войск и террористических группировок, а также рубежам их развёртывания.