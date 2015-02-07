США об Украине: Путин много раз обещал мир и посылал танки

Вице-президент США Джозеф Байден прокомментировал агрессию России в Украине, заявив, что из-за нее стране грозят новые санкции.

Об этом он сообщил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет "Украинская правда".

"Слишком много раз президент Путин (глава РФ Владимир Путин - ред.) обещал мир и (после этого - ред.) посылал танки", - отметил Байден.

При этом американский политик подчеркнул, что нашу страну нужно поддерживать.

"Мы должны оставаться решительными в нашей поддержке Украины. Это важно не только для Европы, но и для всего мира", - считает вице-президент США.

"Россия должна понимать: пока длится ее текущий курс по Украине, международное сообщество и США будут продолжать накладывать штрафные санкции за нарушение норм международного права", - добавил он.

Напомним, ранее Джозеф Байден заявил, что Россия продолжает эскалацию конфликта в Украине, посылая туда наемников и танки.