Силовики отражают атаки боевиков: 5 танков уничтожили и один захватили, карта зоны АТО

Ситуация в зоне антитеррористической операции на Донбассе остается сложной. Однако силовики, успешно обороняясь, уничтожили 4 вражеских танка и другую силу противника.

Об этом заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его информации, наиболее сложной остается ситуация вокруг Дебальцево.

"В этом районе фиксируется накопление вражеской техники со стороны Стаханова и Снежного. За день российские наемники 13 раз обстреляли Дебальцево и окрестности из артиллерии и 5 раз неудачно пытались штурмовать наши позиции. Успешно обороняясь, наши военные уничтожили 4 вражеских танка", - сказал он.



"Также боевики безуспешно пытались штурмовать взводные опорные пункты сил АТО возле с. Каменка, Луганское и Новогригорьевка, Чернухино Донецкой области. Атаки отражены. Политической целью захвата Дебальцевского плацдарма является стремление российских кураторов боевиков заставить Украину пойти на уступки бандитам и подписать с ними перемирие на кремлевских условиях", - добавил Лысенко.

По словам спикера СНБО, наша артиллерия наносит врагу безвозвратных потерь на местах хранения, ремонта боевой техники, вооружения, уничтожает склады и базы хранения боеприпасов.

По минимальным подсчетам только за прошедшие 10 дней украинские воины-артиллеристы уничтожили колонну техники и вооружения, боевую и автомобильную технику, живую силу противника, несколько складов с боеприпасами, большое количество артиллерийских батарей противника.

Также, по оперативной информации, 8 февраля, в районе 31-го блокпоста силы АТО уничтожили вражеский танк противника.

Недавно украинские военнослужащие совершили вылазку на оккупированную территорию и захватили вражеский танк Т-72. В машине также были обнаружены документы и сухпайок российской армии.

Имена этих героев - Андрей Калиниченко, Сергей Хорошковский, Владимир Вознюк, Роман Смигородский, Сергей Косаковский, Сергей Иванович. На счету бойцов их бригады это уже не первый вражеский танк - раньше они уничтожили еще два.

Лысенко также напомнил, что танк Т-72 не производится в Украине.

Ранее в СНБО отмечали, что за выходные дни 7-8 февраля через пропускной пункт "Изварино" на Донбассе прошло 1, 5 тысячи российских наемников и около 300 единиц военной техники.