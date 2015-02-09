Эксперт о переговорах по Донбассу: Россия вынуждена становиться более сговорчивой

Историк, политолог Александр Палий прокомментировал будущие переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, заявив, что из-за экономической ситуации РФ вынуждена становиться более сговорчивой.

Об этом он сообщил в комментарии изданию "Гордон".

В то же время эксперт выразил мнение, что соседняя страна все равно будет нарушать взятые на себя обязательства.

"Мне кажется, что даже если Россия что-то и подпишет, то все равно этого выполнять не будет. Но сейчас экономическая ситуация в России такова, что она вынуждена становиться более сговорчивой. Тем более, что ее положение будет только ухудшаться", - отметил Палий.

Также, по его словам, США, хотя и не участвуют в переговорах, но находятся в курсе всего, что происходит в Украине.

"Очевидно, что США не очень удобно разговаривать с Россией, ведь они вошли с ней в серьезный конфликт. Хотя американцы полностью в курсе всего того, что происходит, и заявляют о том, что разделяют позиции Франции и Германии", - добавил политолог.

"Нельзя сказать, что они полностью исключены из процесса. Европа пытается договориться с Путиным (глава РФ Владимир Путин - ред.) с помощью тех, у кого, по ее мнению, это лучше получается", - считает он.

Напомним, ранее экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт прокомментировала конфликт в Украине, заявив, что президент России Владимир Путин больше всего хочет "вбить клин" между Штатами и Европой.