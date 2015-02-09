Стало известно, кто будет исполнять обязанности генпрокурора: Ярема уходит вместе с замами - СМИ

Вместе с генпрокурором Виталием Яремой из ГПУ уходят и его ближайшие соратники, сообщил источник из близкого окружения президента.

Об этом передает "Украинская правда".

По предварительной информации, первый заместитель генпрокурора Олег Залиско идет в отпуск, заместитель генпрокурора Олег Бачун решил воспользоваться правом уйти в декретный отпуск по уходу за ребенком, а еще один заместитель генпрокурора Анатолий Даниленко просто увольняется, говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности генпрокурора будет назначено нынешнего заместителя Яремы Виктора Шокина, пишет издание.

Как известно, Шокин работал заместителем генпрокурора в 2002 и 2004 годах, его считают человеком очень близким к президенту Порошенко, написала "Украинская правда".

Напомним, ранее сообщалось, что Ярема написал заявление об отставке.