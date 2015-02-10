Силы АТО отступили на 4 км от позиций возле Чернухино - ОБСЕ

Украинские военные были отброшены на 4 км в районе Чернухино, которое находится в 8 км на восток от Дебальцево Донецкой области.

Об этом говорится в очередном отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном 9 февраля, пишет ТСН.

Такую информацию наблюдатели предоставили ссылаясь на украинского генерал-майора из Центра контроля и координации.

Члены террористической группировки ЛНР со своей стороны заявили миссии ОБСЕ, что без согласования с другими участниками конфликта эвакуировали 200 жильцов Чернухино на оккупированную боевиками территорию. Куда именно были эвакуированы жители села, террористы не сообщили.

Также в ЛНР заявили, что конвой с эвакуированными жителями якобы попал под обстрел и трое мирных жителей были ранены.

"Но эта информация не может быть независимо проверена наблюдателями ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал, что в районе Дебальцево Донецкой области ситуация резко осложнилась. Российские войска и террористические группы за последние трое суток смогли резко нарастить ударную мощь своих фланговых тактических групп и с 9 февраля перешли к активным наступательным действиям.

По его информации, противник смог оттеснить украинские войска по нескольким направлениям, в частности, заняв позиции в районе н.п.Логвиново.

видео: ТСН