Порошено предложил Раде уволить Ярему и назначить Генпрокурором Шокина

Сегодня, 10 февраля, в Верховнуой Раде был зарегистрирован проект об освобождении Виталия Яремы от должности генерального прокурора.

Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной Раде освободить Виталия Ярему от должности генерального прокурора и назначить на эту должность Виктора Шокина, пишет УНИАН.

Соответствующие проекты постановлений № 2083 о даче согласия на освобождение президентом Яремы от должности генпрокурора и № 2084 о даче согласия президентом на назначение Шокина на должность генпрокурора были зарегистрированы в Верховной Раде.

Напомним, ранее сообщалось, что вместе с генпрокурором Виталием Яремой из ГПУ уходят и его ближайшие соратники, сообщил источник из близкого окружения президента.

ранее сообщалось, что Ярема написал заявление об отставке.