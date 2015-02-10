Боевики 87 раз обстреляли силовиков: наши войска удерживают позиции под Дебальцево, 7 погибших

Боевики за минувшие сутки 87 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции в районе 30 населенных пунктов на Донбассе. Самой горячей точкой остается Дебальцево и близлежащие населенные пункты.

Об этом в ходе брифинга заявил исполняющий обязанности спикера Генерального штаба Украины Владислав Селезнев, пишет РБК-Украина.

"За сутки незаконные вооруженными формированиями совершено 87 обстрелов позиций сил АТО в районе 30 населенных пунктов", - заявил Селезнев.

По информации Генштаба, в зоне АТО за сутки погибли 7 украинских военных, 23 ранены.

"В результате боевых столкновений и обстрелов позиций украинских военных Украина потеряла 7 военных. Еще 23 получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие военные направлены в медицинские учреждения", - заявил Селезнев.

Согласно сообщению пресс-службы штаба АТО в Facebook, ночь 11 февраля, боевики увеличили штурм украинских позиций.

По оперативной информации штаба, террористы дважды, около 22 и 24:00 пытались атаковать армейские подразделения в районе поселка Новогригорьевка. Также, произошел бой с противником, вблизи Дебальцево. Тактика террористов - разведка боем в этих столкновениях не сработала. После ответки украинских военных, преступники отступили со значительными потерями.

В то же время этой ночью противник активизировался на Мариупольском направлении. С градом обстреляли поселки Мирное и Новоселовку.

Между тем, самой горячей точкой на Донбассе остается Дебальцево и близлежащие населенные пункты.

За ночь противник практически из всех видов оружия 18 раз вел огонь на этом направлении. Больше всего пострадали Новогригорьевка и Попасная. Сам же город Дебальцево уже стало своеобразным символом героического противостояния. По нему бандиты ведут огонь круглосуточно. Разрушается городская инфраструктура. Но, несмотря на это украинские военные мужественно держат позиции, и оставлять их не собираются.

В целом, в течение ночи незаконные вооруженные формирования 35 раз вели огонь по нашим позициям. В ответ украинская артиллерия нанесла ряд точных ударов и заставила врага прекратить огонь.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал, что в районе Дебальцево Донецкой области ситуация резко осложнилась. Российские войска и террористические группы за последние трое суток смогли резко нарастить ударную мощь своих фланговых тактических групп и с 9 февраля перешли к активным наступательным действиям.

По его информации, противник смог оттеснить украинские войска по нескольким направлениям, в частности, заняв позиции в районе н.п.Логвиново.